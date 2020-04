È morta a distanza di una settimana dalla nascita della sua terza figlia: Salina Shaw, 37 anni, educatrice e imprenditrice di Southend, nell’Essex, è una delle tante vittime del Coronavirus. La donna inglese soffriva di diabete.

“La domenica di Pasqua mia cugina Salina è stata portata via da questo mondo troppo presto. Ma da questo dispiacere immenso, tutti dovrebbero sapere che questa donna era una forza da non sottovalutare, una potente mamma single, con il fuoco dentro di sé e la determinazione che non avresti mai visto in nessuno. Purtroppo, Salina aveva perso la mamma dopo aver dato alla luce la sua prima figlia, che ora ha quasi 18 anni! Quindi ha istintivamente insegnato alla sua ragazza a seguire le sue orme e mostrare come diventare indipendenti” ha commentato la cugina su Facebook.

fonte: Fanpage