Era stato sottoposto a tampone per alcuni precedenti contatti ed era risultato positivo al Coronavirus anche se non aveva mai mostrato sintomi della malattia. Nonostante ciò, è uscito di casa e se ne andava in giro a passeggio col suo cane. Un medico in servizio, dunque ben consapevole dei rischi per gli altri, è stato scoperto e rischia ora fino a 5 anni di carcere per aver violato le disposizioni che gli imponevano la quarantena domiciliare obbligatoria. Come racconta il quotidiano Il Tirreno, probabilmente nessuno si sarebbe accorto di lui se non fosse incappato in uno spiacevole incidente proprio mentre era in giro.

L’INCIDENTE

Il medico, originario di Massarosa, in Versilia, è scivolato cadendo in una fossa mentre rincorreva il cane in zona Le Bocchette, in provincia di Lucca, ed è rimasto ferito a tal punto da non riuscire più a muoversi. Inevitabile la richiesta di assistenza sanitaria al 118, al quale ha subito dovuto chiarire di essere positivo al Coronavirus. Il medico ha infatti avvisato il personale intervenuto affinché si dotasse di tutte le protezioni individuali in modo da proteggersi dal possibile contagio. Trasportato in sicurezza al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, il medico è stato trasferito poi all’Opa di Massa dove è stato ricoverato a causa di una serie di fratture riportate nella caduta. Il suo caso è stato segnalato alle Forze dell’Ordine che lo hanno denunciato.

fonte: Fanpage