Coronavirus, morti altri due medici. Altri due medici sono deceduti. Lo si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo).

Sono Oscar Ros (specialista in Igiene e Medicina preventiva), colpito da Covid-19, e Andrea Farioli, le cui cause del decesso sono ancora da accertare ma segnala la Fnomceo, era un medico epidemiologo impegnato nella ricerca su Covid-19. Il totale dei medici deceduti dall’inizio dell’epidemia, rileva la Fnomceo, sale così a 140.

Altri 6 medici avrebbero perso la vita nelle scorse ore a causa dell’epidemia di Covid-19.

Lo si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che aggiorna costantemente il conto delle vittime, includendo medici in attività, in pensione e medici in pensione richiamati in servizio o comunque attivi. Si tratta di Antonio Lerose (otorino), Carmela Laino (pediatra), Nicola Cocucci (odontoiatra e medico legale ), Alessandro Preda (medico di famiglia), Italo D’Avossa (virologo e immunologo), Renato Pavero (medico 118).

Proprio quest’ultimo, epidemiologo e ricercatore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, aveva soltanto 38 anni e nelle ultime settimane si era dedicato alla ricerca sul Covid 19.

Il professor Farioli si è spento lo scorso 16 aprile a causa di un malore e, anche se è ancora da accertare se le cause del suo decesso siano da ricondursi ad un’infezione da coronavirus, la Fnomceo ha voluto inserirlo ugualmente nel computo delle vittime della guerra contro il virus.