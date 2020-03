Novità al Gaslini di Genova, uno tra i più importanti ospedali pediatrici d’Italia che per la sicurezza dei piccoli pazienti si trasforma

Per contenere al massimo il possibile diffondersi dell’infezione all’interno dell’Istituto Gaslini, proteggere i degenti e il personale dalla possibilità di contagio e, al tempo stesso, garantire la gestione in sicurezza dei pazienti confermati o sospetti per COVID-19, l’ospedale pediatrico genovese si è riorganizzato a partire da oggi, 19 marzo, creando il “COVID-Hospital”, un insieme di strutture e percorsi riservati ai casi confermati o sospetti di COVID-19.

Nel frattempo, il dr. Andrea Moscatelli, direttore Terapia intensiva e Rianimazione dell’Ospedale Gaslini consiglia di fare attenzione ai contatti tra bambini e anziani

“I bambini si ammalano in forme meno gravi e molto difficilmente richiedono il ricovero in terapia intensiva (…) questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia, perchè di fatto i bambini facilitano la circolazione del virus e possono essere in qualche modo pericolosi per le persone più fragili.

Quello che sappiamo è che i bambini possono essere pericolo e gli anziani sono la popolazione più a rischio quindi il consiglio dovrebbe essere quello di evitare i contatti”