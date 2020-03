Nato da una illuminata intuizione dei vertici di Grandi Navi Veloci (Gnv), immediatamente approvato da Gianluigi Aponte, proprietario della compagnia genovese e leader di Msc, concordato con il sindaco di Genova, Marco Bucci e sostenuto dall’amministratore delegato del Rina.

Genova – Una nave passeggeri potrebbe essere trasformata in un attrezzato ospedale galleggiante ancorato nel porto di Genova. Sarebbe in grado di accogliere un migliaio di pazienti e di offrire servizi e interventi indispensabili anche per la terapia intensiva e la rianimazione.

E’ quanto si legge sul quotidiano genovese Il Secolo XIX. La nave, che potrebbe essere un’ammiraglia MSC, sarebbe pronta a intervenire in caso di necessità, facendo lievitare la disponibilità ricettiva.

Inoltre ipotesi per due cruise ferry che dagli abituali collegamenti con le isole potrebbero essere dirottati all’urgenza di servizi sanitari, che dovesse presentarsi non solo sotto la Lanterna ma anche in altre importanti città marinare del Sud del Paese.