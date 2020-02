Si tratterebbe di un paziente ricoverato da giorni in ospedale

Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato in Lombardia. E’ il 16/mo nella Regione e il 18/mo accertato in tutta Italia, compreso il 78enne morto ieri sera in Veneto.

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è un paziente ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Cremona.

Dopo il caso di contagio da coronavirus a Cremona, il Comune ha annunciato su Facebook che “in accordo con la Prefettura, in via cautelativa e preventiva rispetto alla diffusione del coronavirus sul nostro territorio, oggi le scuole di ogni ordine e grado della nostra città rimarranno chiuse”.

La città sta inoltre “valutando la sospensione degli eventi sportivi e delle manifestazioni legate al Carnevale”.