“Se lasciamo che il coronavirus si diffonda come un incendio, specialmente nelle regioni più vulnerabili del mondo, ucciderà milioni di persone”.

Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, aggiungendo: “Siamo di fronte a una crisi sanitaria globale diversa da qualsiasi altra nella storia, che sta infettando l’economia globale. Una recessione forse di dimensioni record”.

Intanto, in Italia l’aggiornamento è tragico.

Sono 4032 i morti in Italia nell’epidemia di coronavirus. Lo ha reso noto Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza. Rispetto a ieri, sono stati registrati altri 627 decessi. I soggetti attualmente positivi sono 37860 (se ne sono aggiunti 4670): 19185 sono in isolamento, 2655 sono in terapia intensiva (7% dei positivi).

I guariti totali sono 5129, dopo gli ultimi 689. “Voglio ricordare che i deceduti sono” morti “con coronavirus, non per coronavirus. Come sapete l’Iss sta portando avanti un’indagine epidemiologica, sarà l’Iss a comunicarci i dati”, le parole di Borrelli.

Regione per Regione

Lombardia 22.264 (+2.380, +11,9 %)

Emilia Romagna 5.968 (+754, +14,4 %)

Veneto 4.031 (+547, +15,7 %)

Piemonte 3.461 (+529, +18 % )

Marche 1.981 (+244, +14 % )

Liguria 1.221 (+162, +15 %)

Campania 749 +97, +14,8 %

Toscana 1.793 (+311, +20 % )

Sicilia 408 (+68, +20 % )

Lazio 1.008 (+185, +22 %)

Friuli Venezia-Giulia 656 (+57, +9,5 %)

Abruzzo 449 (+64, +16,6 %)

Puglia 581 (+103, +21,5 % )

Umbria 395 (+61, +18,2 %)

Bolzano 548 (+112, +25,6 %)

Calabria 207 (+38, +22,4 %)

Sardegna 293 (+87, +42,2 %)

Valle d’Aosta 264 (+49, +22,7 %)

Trento 642 (+119, +22,7 % )

Molise 50 (+4, +8,6%)

Basilicata 52 (+15, +40,5 %)