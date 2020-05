I protagonista sarebbe avventori abituali del locale di Marsala (Trapani) e del capoluogo sardo. Contanti e una busta con soldi per ripagare il periodo di lockdown

Ordina un caffè al bar, consegna una banconota di 50 euro alla cassiera, ma non vuole il resto.

A raccontare il fatto accaduto in un bar di via Roma, a Marsala (Trapani) è il quotidiano online Tgcom24.

La sorpresa, al riavvio della fase 2 per i bar.

E’ accaduto infatti nel primo giorno di riapertura del locale dopo il periodo di interruzione dell’attività a causa dell’emergenza coronavirus. Il protagonista sarebbe un cliente abituale del bar, che alla cassiera, stupita, ha detto: “Tieni pure il resto. Siete rimasti chiusi 50 giorni. E’ il minimo che io possa fare”.

Il cliente, racconta ancora tgcom24, si è poi congedato dalla cassiera spiegando: “Sono una persona fortunata. Ho uno stipendio da dipendente pubblico che è pagato dalle tasse che anche tu versi, a domani”.

Analoga vicenda, racconta ancora il giornale, a Cagliari, dove una cliente affezionata del bar Shabby Shine, consumato il caffè, ha lasciato una busta con contanti.

Poi un bigliettino: “Questo è il mio piccolo sostegno, come se nei mesi di marzo e aprile mi fossi presa un caffè al giorno”.

Una sorpresa per le ragazze tornate dietro il bancone che durante il lungo periodo di chiusura, con gli spazi ristretti, vedevano sempre più difficile anche la ripartenza

“Come non commuoversi”, scrivono le titolari Jessica e Cinzia, “arriva una tua cara amica e cliente da 5 anni e ti poggia sul banco questo: ha pagato tutti i caffè che non ha preso in questi mesi. Grazie di cuore”.