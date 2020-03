Nella giornata di ieri, il Santo Padre ha affidato 30 respiratori acquistati nei giorni scorsi all’Elemosineria Apostolica, affinché questa ne possa fare dono ad alcune strutture ospedaliere nelle zone più colpite dalla pandemia di Covid-19. “Tali strutture verranno individuate nei prossimi giorni”, ha fatto sapere la sala stampa della Santa Sede.

Non è la prima volta che il Papa interviene direttamente per dare il suo contributo nella lotta alla pandemia di Coronavirus. Lo scorso 12 marzo per esempio, tramite il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, aveva donato 100mila euro a Caritas Italiana, affinché potesse dare un concreto aiuto su tutto il territorio italiano. “Tale somma – enunciava un comunicato – vuol essere un’immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza e paterno incoraggiamento da parte del Santo Padre verso tutti quei servizi essenziali a favore dei poveri e delle persone più deboli e vulnerabili della nostra società, che le Caritas a livello diocesano e parrocchiale assicurano quotidianamente in Italia”.