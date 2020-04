“Siamo in molte regioni d’Italia ancora nella fase 1. Io credo che occorra ancora attenzione. In Lombardia mille nuovi contagi solo ieri, nel Veneto quattrocento. In Piemonte altri quattrocento. Questa è la realtà che abbiamo di fronte a noi. Il pericolo è che se una regione d’Italia con una situazione simile, non tranquillizzante, accelera le riaperture in maniera non responsabile rischia di rovinare l’Italia intera”.

A parlare è il presidente della Regione Vincenzo De Luca: “Se dovessimo avere una fuga in avanti di qualcuna di queste regioni la Campania chiuderà i confini. Vieteremo ingresso di cittadini provenienti dalle regioni con picco di contagi ancora in corso.

Sarebbe un atto di grande irresponsabilità, riaprire senza controlli. La cosa più drammatica sarebbe infatti riaprire in maniera indifferenziata e poi dopo due settimane, il tempo di sviluppo del contagio, essere costretti a richiudere tutto. In questo caso non reggeremmo e crollerebbe l’Italia. Un conto – spiega – è una ripresa in maniera ordinata e responsabile, un altro conto è il rompete le righe, liberi tutti. Ricordo che le Regioni possono emettere ordinanze più rigorose rispetto al governo nazionale, ma non meno rigorose, ciò non ci è consentito”, ribadisce il presidente dell’Ente regionale che parla di una Campania “fuori dall’emergenza a metà maggio, se continua così.”

A QUANDO LA FASE 2 IN CAMPANIA?

Le riaperture di aziende e negozi saranno previa “piano di sicurezza sanitaria”. Spiega nella diretta Facebook Vincenzo De Luca: “Stiamo avendo e avremo incontri con le categorie colpite, turismo, albergatori, balneari, agenzie di trasporto, tour operators, un campo immenso nel quale sarà necessario un intervento di governo e Unione europea. Contemporaneamente stiamo sviluppando dialogo con categorie economiche per un protocollo di sicurezza che possa andare di pari passo con le riaperture e farle avvenire in sicurezza per consumatori e lavoratori che non devono e non possono essere messi a rischio”.