“È ormai evidente come una persona, che non accusa più alcun sintomo, possa continuare a convivere con il virus – e quindi essere potenzialmente contagioso – anche per altre tre o quattro settimane. Così è importante comprendere la differenza sostanziale tra guarigione e negativizzazione”. A dirlo è il virologo Giovanni Di Perri, responsabile Malattie infettive dell’Amedeo di Savoia, in un’intervista a La Stampa. L’esperto evidenzia come oggi “si sta dando la precedenza agli ospedali, ai pazienti già in trattamento e a chi proviene dalle Rsa. Ma ci sono anche le posizioni “ibride”: malati che hanno superato la fase più delicata oppure asintomatici, che hanno necessità di ritornare al lavoro, pensiamo ai medici e al personale sanitario, oppure a casa”. Secondo Di Perri, “con le dovute accortezze i rischi di contagio possono essere ridotti in maniera sensibile, specialmente nelle realtà produttive che non prevedono un contatto diretto con i clienti”.