“Il trend positivo sui positivi ci fa preparare bene alla ripartenza: il lockdown non esiste più”. Lo afferma il governatore del Veneto Luca Zaia, che poi ribadisce un concetto già espresso: “Se dipendesse da me riaprirei tutto il 4 maggio con gradualità e senso di responsabilità. Stiamo lavorando alacremente per presentare un progetto di messa in sicurezza per la ripartenza. Il piano di ripartenza del Veneto non sarà l’ufficio complicazioni affari semplici”.

Comprenderà, aggiunge il governatore, “termometri, mascherine, guanti, gel: tutte cose sostenibili per le aziende. Il Veneto è pronto anche a una pre-apertura prima del 4 maggio. Gli imprenditori sono eccezionali perché ci chiamano continuamente per mettersi a disposizione e pagare loro stessi i test per mettere in sicurezza i loro lavoratori. È il governo che deve fare i provvedimenti, altrimenti avremmo fatto molte cose prima. Bisogna che venga fatto un Dpcm per far aprire prima”.