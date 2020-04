L’Italia si prepara a ripartire gradualmente. Barbieri e parrucchieri dovranno aspettare ancora un po’ per riaprire. Vediamo le indicazioni fornite dal Governo nel decreto del 26 aprile.

Due titolari di un negozio di parrucchiere a Padova si sono incatenati stamane in segno di protesta contro le misure anti-contagio che – anche nell’ultimo Dpcm – impediscono la riapertura di queste attività commerciali.

I titolari del salone Dolce Vita’, in corso Milano, si sono legati ai polsi e al corpo una catenella di quelle usate per le delimitazioni nelle file, ed hanno spiegato in una conferenza stampa improvvisata i motivi della protesta.

“Non possiamo rimanere chiusi ancora – hanno detto Agostino Da Villi e Stefano Torresin – siamo pronti per aprire,rispetteremo le norme, ma non possiamo rimanere fermi”.

I parrucchieri non ci stanno e le estetiste nemmeno: due parrucchieri del centro di Padova si sono incatenati questa mattina davanti al proprio negozio. E ora protesta anche il settore agroalimentare per le conseguenze sul settore dovuta alla chiusura di bar e ristoranti. Riaprire a giugno non si può.

Anche il settore agroalimentare protesta per il differimento delle aperture di bar e ristoranti. Questo mese aggiuntivo di lockdown farebbe lievitare a 5 miliardi le perdite per il settore.

Con i parrucchieri si schiera anche il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori: “Riapre il gioco d’azzardo ma bar, ristoranti e parrucchieri restano chiusi fino all’1 giugno. Tre mesi e mezzo senza incassi: ma chi li regge? Si fissino criteri, distanze, capienze massime, ma si dia a questi operatori la possibilità di tornare al lavoro”, sottolinea Gori. “Il 1 giugno riaprono i parrucchieri, peccato non esisteranno più perché saranno tutti falliti”, gli fa eco la giornalista di ‘Quarto Grado’ Sabrina Scampini.

“Se Wuhan è uscita dall’emergenza ce la possiamo fare anche noi. Ci arriveremo tutti spettinati e coi capelli in disordine, ma vivi”, annota lo scrittore e giornalista Paolo Roversi. Ma qualcun altro fa notare: “Mi spiegate la differenza di pericolo di contagio, tra uno che entra in metropolitana o sul bus e un cliente che entra su prenotazione, con le dovute precauzioni, in un salone di parrucchieri? Mi direte, è un lavoro di contatto ravvicinato: perché in metrò entri da solo?”