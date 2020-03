Coronavirus, positivo un altro giocatore della Serie A: salgono a 7 i giocatori contagiati

Dusan Vlahovic, calciatore della Fiorentina, è risultato positivo al test per verificare il contagio da Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione). A dare la comunicazione ufficiale è stata la stessa società viola, lo ha fatto attraverso una nota nella quale ha spiegato quali sono le condizioni di salute dell’attaccante (che per adesso non presenta alcun sintomo) e di aver messo subito in atto tutte le misure precauzionali previste dal protocollo.