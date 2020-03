A Roma dodici addetti della protezione civile sono risultati positivi al Covid-19. Lavorano tutti nel dipartimento di via Vitorchiano, a nord della Capitale, da dove si pianificano e mettono in atto le risposte nazionali all’epidemia coronavirus.

Risulta invece negativo al primo tampone Angelo Borrelli, capo della protezione e commissario per l’emergenza.

I dodici risultati positivi sono stati messi in quarantena presso il loro domicilio. “Sono state avviate tutte le procedure di tutela previste e sono state effettuate le attività di sanificazione degli ambienti di lavoro – spiega un comunicato -. Per tutelare tutti coloro che lavorano nelle due sedi del dipartimento a Roma sono state intraprese ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle indispensabili attività lavorative in modalità smart working e per limitare il più possibile la presenza del personale nelle sedi di Via Vitorchiano e Via Ulpiano”.