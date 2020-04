Coronavirus, Pregliasco: “Ad agosto potremo andare al mare?” La buona notizia, per il momento è che “le zanzare non trasmettono il virus”.

Sarà possibile andare al mare quest’estate nonostante il coronavirus?

La discesa dei casi è ancora lenta, senza vaccino è difficile che ci libereremo per sempre del coronavirus, e con le misure attuali ci vorranno un altro paio di settimane di pazienza: è quanto ha detto il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco, la scorsa mattina a RaiNews24 e ripreso dal quotidiano Leggo.

“Siamo in una fase di rallentamento dei casi ma la discesa sarà lenta: ci vorranno infatti una o due settimane per vedere l’indice di contagio R con zero sotto il valore 1 e assistere quindi ad un calo chiaro dei casi”.

Molte persone si chiedono se sarà possibile quest’anno andare al mare.