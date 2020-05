Sono quasi raddoppiati rispetto a ieri i nuovi casi di coronavirus, secondo i dati della Protezione civile: 813 contro 451 per un totale di 226.699.

Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati, anche se leggermente superiore a quello degli ultimi giorni, resta però vicino ai minimi da inizio epidemia.

Sono stati effettuati però molti più tamponi, quasi il dobbio: 63mila contro 36mila.

Sale anche il numero dei morti, 162 in più nelle ultime 24 ore (lunedì scorso il minimo dall’inizio della pandemia, con 99 casi). Aumenta inoltre il numero dei guariti, che sono 2.075 in un giorno, per un totale di 129.041.

Meno di 10 nuovi positivi in dodici regioni.

Nessun morto si registra oggi in Campania, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata e nella provincia di Bolzano.

Il riassunto

➡️ Totale positivi: 65.129

➡️ Dimessi e guariti: 129.401

➡️ Deceduti: 32.169

➡️ Casi totali: 226.699