Coronavirus, rischio scuole chiuse fino a Settembre

Il 3 aprile le scuole non riapriranno, come spiegato dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. E ad oggi è difficile capire quando potrebbero riaprire. Però la prima certezza che viene dal ministero, secondo quanto riporta Repubblica, è che l’anno scolastico non verrà perso da nessuno studente, anche nell’ipotesi più catastrofica, quella per cui gli studenti non torneranno a scuola prima di settembre. Al Miur si ipotizzano tre scenari: il primo prevede un rientro dopo Pasqua, il 15 aprile, al momento però considerato molto improbabile. La seconda opzione è una riapertura a inizio maggio, entro il 15 del mese.

Infine, si pensa anche a un non ritorno a scuola degli studenti per quest’anno scolastico. E in molti pensano che sia questa l’opzione che poi si realizzerà. Motivo in più per puntare tutto sulla didattica a distanza, anche se ad oggi almeno il 25% degli studenti non la utilizza, soprattutto al Sud. Bisogna quindi intervenire in questo senso, aggiungendo che ciò che per ora garantisce il ministero è che l’anno scolastico non verrà perso.