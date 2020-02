Il ministro dellʼIstruzione: “Non cʼè rischio di perdere lʼanno scolastico”. Altri due italiani positivi al virus a Tenerife. Il Consiglio Superiore della Sanità annuncia: “Tamponi solo a sintomatici”

E’ di oltre 400 casi di cui 12 morti il bilancio del coronavirus in 10 regioni, secondo l’ultimo aggiornamento della Protezione civile.

I contagi sono 305 in Lombardia, 71 in Veneto, 47 in Emilia-Romagna, 16 in Liguria, 3 in Piemonte, Lazio, Sicilia, due in Toscana, uno in Puglia e uno a Bolzano.

C’è il primo caso di positività in Puglia. Lo comunica il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Si tratta, riferisce Emiliano, di una persona residente nella provincia di Taranto sembra proveniente da Codogno in Lombardia, dove si era recato in visita.