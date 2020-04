Coronavirus, scoperta la resistenza del virus alle alte temperature

Molti di noi nutrivano la speranza che l’arrivo dell’estate avrebbe spazzato via il coronavirus. Tuttavia, i test di alcuni scienziati dell’Università Aix Marseille, in Francia, hanno dimostrato che il virus resiste anche alle alte temperature.

Gli studiosi, guidati dal professor Remi Charrel, hanno creato due colture di cellule renali da un cercopiteco verde (una scimmia africana). Uno contaminato, l’altro senza alcun condizionamento. Dopo aver esposto il primo per 60 minuti, alcuni ceppi sono sopravvissuti e si sono anche riprodotti in seguito, mentre nel secondo caso sono morti per intero. Al contrario, in un altro test condotto a 92° per 15 minuti di esposizione, l’efficacia è stata totale. Alla luce di questi risultati viene in parte a decadere la teoria secondo la quale l’arrivo dell’estate avrebbe messo fine alla pandemia, ipotesi che del resto era già stata parzialmente smentita da diversi esperti.