La seconda vittima è una donna del lodigiano. Nel Veneto terzo contagio, dopo i due di ieri, dei quali uno è deceduto in nottata.

In Lombardia si registrano ora 25 casi. Il sindaco di Cremona: “Restate in casa”

La prima vittima si èregistrata nella giornata di ieri, la seconda in Europa dopo il turista cinese morto in Francia.

La vittima, notizia di qualche ora fa, sarebbe uno dei due anziani risultati positivi in Veneto a Vo’ Euganeo, nel Padovano. L‘uomo aveva 78 anni ed è deceduto nell’ospedale di Monselice.

Con 17 casi in 24 ore, 21 in totale con i tre di Roma e l’ultimo a Dolo, l’Italia diventa nello spazio di una giornata il Paese europeo con più casi di coronavirus.

Il coronavirus fa un’altra vittima in Italia, dopo l’uomo morto ieri sera in Veneto. Secondo fonti sanitarie citate dall’Ansa si tratta di una donna residente in Lombardia che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno.

Scrive Repubblica, in merito al primo decesso: “Fonti della Regione Veneto informano intanto che è in condizioni stazionarie l’uomo di 67 anni di Vò Euganeo che fino a ieri era il secondo caso di contagio da coronavirus in Veneto. L’amico con cui, per cause ancora ignote, aveva condiviso il contagio, Adriano Trevisan, 78 anni, è stato il primo deceduto in Italia. Entrambi erano ricoverati nell’ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova”