Sono stabili le condizioni del ragazzo di 15 anni e della bambina di 11 che hanno contratto il coronavirus e che a scopo precauzionale sono stati ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Bambin Gesù sede di Palidoro (Fiumicino). Di seguito la nota divulgata dalla Regione che aggiorna anche sul numero complessivo dei minorenni in cura presso la struttura sanitaria capitolina.

«Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – 8 bambini + 6 genitori ricoverati nel Centro Covid di Palidoro. Due pazienti stabili in terapia intensiva, con riduzione della febbre a seguito di trattamento. Programmata attività di follow up in Day hospital per i bambini finora dimessi per controllare a distanza di tempo le condizioni di salute».

fonet: sora24