Coronavirus, Trump: “Iniezioni di candeggina e disinfettante per sconfiggere il virus”

Il presidente Usa Donald Trump annuncia la cura per distruggere il coronavirus: basterebbe iniettarsi disinfettante nel corpo. Ma il virus è sarebbe anche sensibile anche alla luce solare e ai raggi ultravioletti, e per questo Trump ha anche invitato gli americani a “prendere il sole”. Secondo il tycoon si potrebbero quindi testare iniezioni di disinfettanti e di candeggina per vedere l’effetto che hanno sul Covid-19.

L’indicazione ha scatena subito una pioggia di polemiche, e molti esperti hanno definito “irresponsabile e pericoloso” il suggerimento di Trump perché potrebbe spingere qualcuno a provare a iniettarsi il disinfettante in casa per conto proprio. A illustrare la strategia anti-coronavirus è stato l’advisor della Casa Bianca William Bryan, durante il briefing sul Covid-19 con il presidente degli Stati Uniti e gli altri membri della task force del governo Usa. William ha citato uno studio dal quale emergerebbe che i raggi ultravioletti hanno un forte impatto contro il virus. “La nostra più incredibile osservazione è stato il potente effetto che la luce solare sembra avere nell’uccidere il virus, sia sulle superfici e sia nell’aria”, ha dichiarato Bryan.

“Non sono d’accordo” con il super esperto Anthony Fauci sul fatto che gli Stati Uniti sono ancora indietro sui test per il coronavirus, ha aggiunto Donald Trump, ribadendo che molti paesi al mondo vogliono i test americani: “Siamo coloro che ne stanno facendo di più”. E intanto non esclude di estendere oltre il primo maggio le linee guida federali sul lockdown per il coronavirus.

fonte: Fanpage