Via da casa per raggiungere l’amante, nonostante le misure restrittive messe in campo dal governo per contenere il dilagare dell’emergenza Coronavirus. Succede a La Spezia, dove un uomo di 42 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine che lo avevano fermato per un controllo sul territorio in zona piazza Vittoria. Ai poliziotti aveva dichiarato che stava rientrando a casa dopo essersi recato da un’amica, con cui ha una relazione clandestina. Dunque, è stato denunciato in stato di libertà per violazione dell’articolo 650 del codice penale, perché uscito senza giustificato motivo.