Le misure restrittive fino ad ora previste per le zone rosse nel Nord Italia sono estese a tutta Italia.

E’ questa la misura annunciata pochissimi minuti fa dal premier Giuseppe Conte per far fronte all’emergenza coronavirus.

“I contagi e i decessi sono in forte aumento”, ha spiegato Conte durante la conferenza. Il premier, come molti scienziati in queste ore stanno facendo, ha invitato i cittadini a cambiare le proprie abitudini e limitare gli spostamenti.

Le nuove misure del provvedimento, chiamato da Conte “Io resto casa”, saranno in vigore da martedì.