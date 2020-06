Calabria, una terra da scoprire, lo sappiamo bene.

Dai Bronzi di Riace alla Sila, dalle spiagge di Tropea ai parchi nazionali, 800 km di coste, borghi arroccati , mosti aspri e spiagge d’oro, difficile definire con certezza il tratto più bello di questa regione.

Eppure, finendo a prenotare un volo con EasyJet, la descrizione non è esattamente questa. E la Calabria diventa una terra con “assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti”.

Così recita l’annuncia da parte della compagnia area low cost britannica

“Per un assaggio autentico della vivace vita italiana, niente di meglio della Calabria. Questa regione soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti – e la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram.

Ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita, senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto. Raggiungi le città costiere della costa tirrenica per spiagge sensazionali e mai affollate. Arrampicati fino alla città di montagna di Morano Calabro per panorami mozzafiato e case bizzarre costruite su cime, che dovrai vedere per credere. Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione.”

Semba una fakenews, ma non lo è. Di seguito il link per verificare direttamente (salvo che nel frattempo non rimedino. Alle ore 7.46 del giorno 23 Giugno, la descrizione è quella sopra).