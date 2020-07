Costruisce una sedia a rotelle per un cagnolino

Bel gesto di un passante a Napoli, che ha donato ad una cane con problemi alle zampe posteriori, tanto da girare storpio per le strade cittadine, una sedia a rotelle ad hoc per il quadrupede. Rigorosamente azzurro, colori del Calcio Napoli, e con annessa mini-bandierina attaccata nella parte posteriore. L’anonimo passante, che si suppone possa essere un uomo del posto, per ora è anonimo ma le immagini del cane che gira liberamente grazie al supporto a rotelle hanno fatto il giro della Rete, immortalato da tanti altri passanti “incuriositi” dall’avvistamento.

La sedia a rotelle è, infatti, artigianale: costruita probabilmente con pezzi assemblati di tricicli e carrozzine, sembra comunque perfettamente funzionante, tanto che il cane è stato visto scorrazzare tranquillamente tra i marciapiedi di piazza Dante e la vicina via Toledo, a ridosso dei Quartieri Spagnoli, con tanto di bandierina del Calcio Napoli in bella mostra. Non è la prima volta che anche un animale con problemi di mobilità venga “riabilitato” grazie al supporto di una protesi, sia provvisoria sia permanente. Se nel caso del cane di piazza Dante, infatti, il supporto mobile è facilmente removibile e sostituibile, in altri casi è stato impiantato: qualche mese fa toccò infatti ad una tartaruga di terra di cinque anni, Camilla, alla quale il medico veterinario fu costretto ad amputare una zampa dopo una brutta ferita. Nel suo caso, lo stesso medico veterinario decise di impiantarle una rotella al posto della zampa amputata, e fu restituita alla sua padrona perfettamente riabilitata ed in grado di scorrazzare in giardino come se niente fosse.