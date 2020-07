La ragazza era arrivata in vacanza a Riccione la scorsa settimana assieme a un gruppo di amici modenesi. Ha trascorso gran parte del tempo libero in uno stabilimento di Riccione ma non alloggiava in hotel.

La giovane abita a Modena, si è presentata al pronto soccorso di Rimini con forti dolori alle orecchie. Aveva trascorso una serata in un locale da ballo a Misano Adriatico.

Una ragazza di 17 anni residente a Modena è risultata positiva al coronavirus dopo il tampone eseguito al Pronto Soccorso dell’Ospedale Infermi di Rimini.

Immediata l’indagine epidemiologica per tracciare i contatti della diciassettenne. Settanta ragazzi contatti stretti o perlomeno venuti in contatto con lei sono stati messi in isolamento per due settimane e sottoposti a tampone.

Sei di loro sono risultati positivi e sono asintomatici. Sia la ragazza che gli altri sei giovani sono stati trasferiti nelle loro abitazioni a Modena con un’ambulanza equipaggiata partita dalla Romagna.

Sono in corso ulteriori accertamenti nell’ambito dell’indagine epidemiologica di Ausl Modena e Ausl Romagna.