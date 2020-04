Forte boato, crollato ponte nello spezzino: forse coinvolti furgoni. Soccorsi sul posto

Torna l’incubo del ponte Morandi. E’ crollato il ponte di Caprigliola, un importante viadotto che collega La Spezia e Massa.

Un crollo improvviso, un boato e l’intero impalcato del ponte che collega Santo Stefano Magra ad Albiano, tra le province di Spezia e Massa Carrara.

Il tutto, spiega Telenord, è avvenuto in pochi secondi, intorno alle 10,30 fra lo sconcerto dei pochi testimoni. Si tratta del ponte lungo la Strada Provinciale 70, quella che mette in collegamento i due centri abitati attraversando il fiume Magra, già in territorio toscano anche se solo per poche centinaia di metri.

Secondo testimoni di Tgcom24 al momento dell’implosione c’era un’auto di passaggio ma il guidatore si sarebbe salvato. Notizia ancora in fase di verifica.

Il blocco della circolazione imposto per il coronavirus ha evitato una tragedia visto che quel tratto di strada è solitamente molto trafficato.