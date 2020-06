Ha dato in escandescenza nella zona di piazza Mameli a Savona.

Alcuni passanti, impauriti, hanno allertato le forze dell’ordine. Protagonista dell’evento, verificatosi attorno alle 13.00 un cittadino straniero.

L’uomo è stato fermato dagli agenti della Squadra Volanti della Questura a seguito del suo comportamento a dir poco molesto.

L’uomo, spiega il quotidiano IVG, è stato individuato in preda ad un forte stato di ira, si è rifiutato di fornire le proprie generalità ai poliziotti intervenuti sul posto.

Tra gli agenti e l’uomo è nata una violenta collutazione nella quale il cittadino straniero ha sferrato un pugno in pieno volto ad uno degli operatori di polizia, procurandogli una lesione all’occhio.

A quel punto sono stati chiamati i rinforzi e altri quattro agenti sono riusciti a bloccarlo ed immobilizzarlo. Per il suo stato è stata chiamata anche una ambulanza e l’uomo è stato portato in ospedale per un trattamento sanitario.

Anche uno degli agenti è finito in ospedale per il colpo subito, con alcuni giorni di prognosi.

L’uomo si trova adesso in arresto per il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.