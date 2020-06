Una donna si mette in ginocchio davanti alla polizia di Brooklyn, poliziotti si inginocchiano con i manifestanti.

Sono queste alcune tra le tante immagini che arrivano dagli Usa, mentre proseguono le proteste contro il razzismo per esprimere rabbia per la morte di George Floyd.

In queste ore a New York una nuova, imponente manifestazione invade le strade. Migliaia di persone sono scese in piazza, in particolare a Manhattan e a Brooklyn.

Sabato sera è finita in manette anche Chiara de Blasio, la figlia 25enne del sindaco di New York.

Ma immagini di scontri e moti di solidarietà si susseguono impazzite, sul web.

Nella giornata di ieri si era alzata ulteriormente la tensione durante le rivolte a New York dovute all’omicidio di George Floyd a Minneapolis. Durante una protesta a Brooklyn, alcuni manifestanti avevano bloccato un’auto della polizia con una transenna: successivamente la macchina, accelerando, aveva investito alcuni manifestanti.