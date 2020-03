Ufficiale, Conte in conferenza stampa chiude tutto il paese: “chiusi negozi, bar, pub, ristoranti. Resta consentita la consegna a domicilio”

Coronavirus, il premier Conte in diretta

Il premier conferma la chiusura dei negozi in tutto il Paese. Restano aperte le farmacie e “non è necessario fare nessuna corsa per acquistare cibo, i supermercati non chiudono”.

“Il mio grazie va a tutti voi che state rispettando le misure che il governo ha adottato. Sappiate queste rinunce stanno dando un grande contributo al Paese, L’Italia sta dando prova di essere una grande comunità”.

Lo dice il premier Giuseppe Conte.

“Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti. Resta consentita la consegna a domicilio”. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. “Restano garantiti i trasporti”.

LEGGI ANCHE: Coronavirus: “chi ha sintomi ma esce di casa rischia l’accusa di omicidio doloso”