Giovedì 16 aprile, Rai1 lascerà spazio alla quarta e ultima puntata di Doc – Nelle tue mani. Gli spettatori assisteranno al settimo e ottavo episodio intitolati rispettivamente ‘Like’ e ‘Il giuramento di Ippocrate’. L’appuntamento è alle ore 21:25. Luca Argentero ha spiegato a Fanpage.it che a causa dell’emergenza Coronavirus le riprese sono state interrotte. Per assistere al finale della prima stagione, occorrerà attendere il prossimo autunno.

LE ANTICIPAZIONI

gli spettatori potranno assistere al settimo e all’ottavo episodio. Nel settimo episodio, intitolato ‘Like‘, in reparto arriverà Carolina. La figlia di Andrea fa i conti con una patologia misteriosa. Le sue condizioni di salute causeranno nuovi conflitti tra Andrea e Agnese. I due tenteranno di superare i loro attriti per amore della giovane. Alba è gelosa di Riccardo che sembra incantato dal fascino di una influencer. Nell’ottavo episodio intitolato ‘Il giuramento di Ippocrate‘, Andrea tenta di aiutare Carolina a guarire e per darle serenità riprende a corteggiare Agnese. Gabriel ha grandi difficoltà sul lavoro a causa di un forte mal di testa.