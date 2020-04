Identificata dalla polizia a Cagliari la donna che su Facebook aveva gioito per la morte dell’agente caduto in servizio a Napoli dopo aver sventato una rapina.

Ora dovra’ rispondere di oltraggio ad un corpo politico amministrativo e giudiziario ai sensi dell’art. 342 del codice penale.

E’ stata rintracciata dalla Digos che hanno effettuato gli accertamenti in collaborazione con i colleghi delle polizia postale. Ogni tanto una gioia aveva scritto sul social aggiungendo Io li odiero’ per sempre .

Nel tentativo di rapina a Napoli aveva perso la vita l’assistente capo Pasquale Apicella ed e’ rimasto ferito il collega Salvatore Colucci dopo che l’auto di servizio sulla quale erano a bordo e’ stata speronata da quattro rapinatori durante un inseguimento. Lo riporta l’AGI.

Il sindacato di Polizia SAP

L’ennesimo, vergognoso, vile attacco ad un nostro collega. Arriva da un post. Il SAP ha prontamente sporto denuncia nei suoi confronti.

Per il segretario generale Stefano Paoloni non e’ tollerabile leggere determinate orrende parole e rallegrarsi per la morte di un poliziotto.

Il SAP spera che vengano presi immediati provvedimenti nei confronti di una persona che pare originaria di Selargius in Sardegna ma che vive a Napoli.

Un vile gesto per il quale faremo di tutto perché l’autrice ne debba rispondere, non solo per il rispetto che tutto il paese deve a Pasquale Apicella ma anche e soprattutto per i suoi famigliari, sua moglie e i suoi figlioli.

