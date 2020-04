“Noi non proporremo delle ordinanze che vadano ad allargare quanto previsto dal Dpcm, elimineremo tutte le restrizioni che avevamo posto”.

Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana a 7 Gold, parlando della Fase 2. Dal 4 maggio “sostanzialmente noi allargheremo nel senso di rinunciare a tutte le nostre limitazioni” ha detto il governatore, spiegando che “riapriamo alberghi, uffici professionali, mercati all’aperto e al chiuso” ma solo per i generi alimentari. “Noi allargheremo dove avevamo ristretto”, ha sottolineato.

Fontana ha fatto sapere che dopo un mese di difficoltà “ora ci sono le condizioni per andare a incassare l’anticipo della cassa integrazione in deroga” garantito in Lombardia dalla Regione. E ancora: “Purtroppo con l’Abi le cose non sono andate benissimo perché nelle prime settimane c’erano discordanti interpretazioni, adesso però è stato definito ogni problema, tutto è chiaro. Ci sono stati mille inghippi, ma adesso mi sembra che siamo arrivati davvero alla conclusione”.

Riguardo le mascherine, il governatore ha detto: “Il tema è stato male impostato fin dall’inizio e continuerà ad essere male impostato”.

“Io sono convinto che si debbano tenere” anche all’aperto, ha ribadito Fontana spiegando di aver letto diversi pareri scientifici anche con diverse impostazioni. E tra questi “la diverisità è che qualcuno dice che servono poco altri tanto, ma comunque servono”, ha detto. “Non ci sono dubbi sul fatto che siano utili”. E parlando delle polemiche sul prezzo contingentato, ha aggiunto: “Come regione ne abbiamo distribuite un numero consistenze, è chiaro che non abbiamo le risorse e la possibilità di distribuirle a tutti i cittadini, bisogna fare una vendita contingentata, ma facendo capire che ci sono fare capire che ci sono ‘mascherine e mascherine. Non vedo per quale motivo prima della crisi c’erano mascherine che costavano 0.45, altre 2 euro e altre 3 euro e oggi debbano costare tutte 0,45, evidentemente si dovranno fare delle differenziazioni a seconda del tipo”. “Bisogna evitare la speculazione, ma anche evitare che chi le produce le produca in perdita”.

Fonte: Il Giorno