Arresto via Walter Fillak, 19enne alla fermata del bus doveva essere in carcere. In tasca dosi di droga

Genova – Arrestato un 19enne fermato per un controllo dalla polizia: era stato colpito da provvedimento di cattura lo scorso mese di novembre. In tasca aveva anche 23 grammi di droga

ella mattinata di martedì 28 aprile 2020 alcuni poliziotti del commissariato di Cornigliano hanno arrestato un 19enne di origini nigeriane che stava aspettando un autobus in via Walter Fillak nonostante fosse stato colpito da un provvedimento di cattura lo scorso mese di novembre, provvedimento second il quale avrebbe dovuto essere in carcere.

Il giovane, presente in maniera irregolare in Italia e pregiudicato, era insieme a un amico ed è stato fermato per un controllo dagli agenti.

Da un controllo con la sala operativa è emerso il provvedimento dello scorso mese di novembre e l’uomo è stato arrestato e portato in carcere.

In tasca, inoltre, aveva 65 euro e alcuni involucri di marijuana, per un totale di circa 23 grammi circa e per questo motivo è stato anche denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio..

Fonte: GenovaToday