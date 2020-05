Facebook non funziona, boom di segnalazioni sul sito Downdetector

Malfunzionamento di facebook a partire da metà mattinata, lo segnala anche Downdetector.

Sono numerose le segnalazioni sullo stesso Facebook da parte dei gestori delle pagine.

La conferma, come sempre in questi casi, arriva dal sito Downdetector.

Il problema segnalato dagli utenti riguarda principalmente le pagine. Molti i creatori che non riescono a pubblicare i propri contenuti, da fotografie ad articoli, sulle pagine di riferimento.

Nessun problema invece al momento per quello che riguarda le pubblicazioni nei profili personali.

Al momento nessuna dichiarazione è stata fatta da facebook, se non il classico avviso di problema in via di risoluzione, quello che appare ogni volta si provi a pubblicare un post. “Stiamo lavorando per risolverlo il prima possibile”.

Secondo le segnalazioni apparse dul sito downdetector il problema sarebbe diffuso oltreconfine. Il disservizio infatti è concentrato principalmente in Europa. tra Regno Unito, Belgio e Polonia.

In Italia invece il problema sembrerebbe variare da regione a regione, ma anche da pagina a pagina. Liguria, Lazio, Calabria, Piemonte e Lombardia le regioni da cui arrivano più lamentele per il disservizio.

