Tragedia nelle scorse ore in Sicilia, dove una bambina di appena un anno di vita è morta a seguito di una polmonite dopo essere stata accompagnata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il dramma si è consumato durante il tardo pomeriggio di ieri mentre la piccola veniva sottoposta alle cure del caso da parte dei medici. Pare fosse arrivata in pronto soccorso poco prima in condizioni già gravi con febbre altissima e polmonite in fase avanzata. Purtroppo si sono rivelati inutili per lei i tentativi di salvarla da parte dei medici del nosocomio agrigentino.

Già la scorsa settimana era stata in osservazione nel nosocomio agrigentino per una polmonite. Sembrava che la bimba avesse reagito bene e superato le criticità ma, nella giornata di ieri, una nuova corsa in ospedale dove è deceduta poco dopo. I medici hanno effettuato un tampone post-mortem per verificare l’eventuale contagio da Coronavirus ma l’esito è stato negativo. Strazio e dolore tra le corsie del San Giovanni di Dio.