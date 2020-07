È morto il papà della fecondazione assistita: “Paladino della libertà di scelta”

È morto all’età di 87 anni Carlo Flamigni, ginecologo, scrittore e papà della fecondazione assistita, oltre che membro del Comitato nazionale di Bioetica e direttore della clinica ostetrica dell’Università di Bologna. Una vita, la sua, spesa per i diritti delle donne, per la libertà di scelta, per la difesa di leggi come quella sull’aborto. Viveva a Forlì nella sua casa di famiglia, dove verrà allestita la camera mortuaria: lunedì dalle 14 alle 19 e martedì dalle 7 alle 14. “Ciao papà, speravo che questo momento non arrivasse mai, il dolore è grande almeno quanto il bene che ti ho voluto, ma un giorno ci rivedremo prof..ne sono sicuro…sempre nel mio cuore”, ha scritto su Facebook il figlio Carlo Andrea.

Ma tanti sono i messaggi di cordoglio arrivati dai suoi discepoli. “Ero con lui ieri sera, è una perdita da molti punti di vista incommensurabile, è uno degli ultimi veri maestri sia sul piano scientifico che personale ed umano: sapeva insegnare cose di mestiere e saggezza di vita, un uomo di spessore raro”, ha ricordato l’allievo Carlo Bulletti, specialista in ginecologia e ostetricia, ora professore incaricato alla Yale University. “Si interessava di problemi che riguardavano l’etica della riproduzione, della genitorialità. Si è battuto per i diritti delle donne, era un grande paladino della laicità”, ha detto invece Corrado Melega, ex direttore della maternità dell’ospedale Maggiore di Bologna, consigliere comunale del Pd e suo allievo.

Classe 1933, Flamigni si è laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di Bologna nel 1959, specializzandosi in seguito in ostetricia e ginecologia. Intraprese la carriera accademica che ha portato avanti fino 2008 come docente fuori ruolo. È stato anche autore di un migliaio di memorie scientifiche nonché di molti libri, relativi soprattutto a problemi riguardanti la salute della donna e agli aspetti medici e bioetici legati alla riproduzione e alla fecondazione assistita