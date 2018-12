Il giorno dell’Immacolata diventa giorno di lutto e di dolore lancinante per le Marche che piangono cinque minorenni e una mamma di 39 anni morti questa notte nella letale calca di una folla in panico venutasi a creare nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in località Madonna del Piano

A pubblicare i nomi delle vittime su Facebook è il vicepremier Luigi Di Maio: Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Mattia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia; e mamma Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia.

Tra le vittime non solo giovanissimi ma anche mamma Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia. Aveva accompagnato la figlia di otto anni al concerto del trapper Sfera Ebbasta.

Di lei parla Il Messaggero. Lascia 4 figli, tra cui la ragazza undicenne che aveva accompagnato alla Lanterna di Corinaldo, e che si è salvata. Figlia di un noto ristoratore della città e piuttosto conosciuta a Senigallia dove vive la famiglia. Il padre gestisce un locale, noto soprattutto negli anni ’80 sul lungomare.

Eleonora era tra i tanti genitori che avevano scelto di portare i figli piccoli al concerto del trapper. Gli stessi che ora piangono disperati fuori dall’obitorio dove sono stati chiamati per riconoscere i corpi dei loro figli.

LEGGI ANCHE: Mattia, morto in discoteca al concerto di Sfera Ebbasta aveva appena 15 anni

LEGGI ANCHE: Asia, 14 anni appena e tutta la vita davanti è tra le vittime della strage in discoteca

LEGGI ANCHE: Benedetta Vitali, 15 anni appena, era al concerto con le sue amiche

LEGGI ANCHE: 16 anni e la passione per la trap, Daniele è tra le vittime della strage in discoteca