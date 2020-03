Erano impegnati a salvare vite umane quando sono stati derubati. E’ accaduto a Palermo.

Palermo – I ladri hanno fatto razzia di tutto: cellulari, tablet, computer e portafogli, è successo al Policlinico di Palermo l’altra sera, negli uffici del reparto di Medicina d’urgenza.

La notizia è riportata dalla redazione palermitana di Repubblica. L’episodio si è verificato ieri sera intorno alle 20,30 quando i ladri si sono introdotti nella palazzina del Policlinico approfittando delle emergenze di questi giorni.

Il personale medico infatti era completamente assorbito dalle urgenze.

I ladri hanno portato computer, monitor ed effetti personali.

Ad accorgersene sono stati gli stessi medici in un attimo di pausa. Immediatamente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di piazza Verdi per i rilievi. I militari hanno acquisito tutte le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare di identificare i ladri.