Esce per andare dall’amante: due paesi messi in quarantena

Va a letto con l’amante e diffonde il coronavirus

Argentina – Una donna ha ceduto alle avances di un suo ex di molti anni fa andando a letto con lui e tradendo il marito. I due amanti però sono risultati positivi al coronavirus e per la loro irrefrenabile passione due paesi argentini sono finiti in quarantena.

Danilo H., 27 anni originario di Ceres, Santa Fe, nei primi giorni di marzo è andato a Cordoba per incontrare la sua ex fidanzata, rientrata da poco in Argentina dalla Spagna e ormai sposata con un altro uomo.