Esplosione in una villetta, muore un ragazzo di appena 21 anni

A causare l’incidente, secondo le prime ipotesi, sarebbe stata una fuga di gas

Tragedia a Fino Mornasco, un ragazzo giovanissimo ha perso la vita

Un giovane di 21 anni è morto in seguito a una esplosione avvenuta all’interno della villetta in cui viveva con i genitori ad Andrate, nel territorio comunale di Fino Mornasco (Como).

Secondo le prime notizie al momento dell’esplosione la madre non era presente perché al lavoro, mentre il padre ha riportato lievi lesioni ed è praticamente illeso, mentre il ragazzo, che avrebbe avuto qualche problema di disabilità, non è riuscito a mettersi in salvo, nonostante il tempestivo intervento del genitore per aiutarlo.

Il 21enne è stato visto prima affacciarsi a una finestra dello stabile, dopo lo scoppio, ed è stato trovato morto all’interno dell’appartamento. Indagano i carabinieri per ricostruire con precisione quanto accaduto, in collaborazione con gli esperti dei vigili del fuoco.

L’alloggio è stato posto sotto sequestro