Facebook down: il popolare social sta registrando dei problemi di accesso. L’hashtag #facebookdown è diventato virale su Twitter, dove molti utenti si sono lamentati di essere stati sloggati e non riuscire più a rientrare nel proprio account. Qualcuno temeva gli avessero rubato l’account, qualcun altro è bloccato sulla schermata “Login Error”. Si rilevano problemi nell’accesso anche dagli smartphone. Per non non è chiaro a cosa sia dovuto il problema.

Secondo molti, che hanno dato l’allarme, il social network potrebbe essere sotto attacco da hacker. A partire dalle 14,30 di oggi, 5 dicembre, centinaia di utenti sui social network hanno segnalato di essere stati disconnessi e di aver dovuto eseguire nuovamente il login. Nei tantissimi casi che è stato possibile verificare, la disconnessione è avvenuta dalla versione web della piattaforma, anche se su Twitter alcuni utenti segnalano di aver dovuto inserire nuovamente nome utente e password anche su messenger e su smartphone. Quando si inserisce la password, per quanto corretta possa essere, il sito respinge ugualmente la richiesta.

Per ora non è chiaro a cosa sia dovuto il problema: si pensa soprattutto ad attacchi informatici degli hacker