Famiglie e commercianti in crisi, grande gesto di solidarietà dal padrone del condominio

Un gesto di quelli che sarebbero passati sotto silenzio, se fosse per il padrone di casa che non ha voluto farne pubblicità.

La storia è troppo bella per non essere raccontata e per non meritare una piccola cronaca quando, in futuro, qualcuno avrà voglia di leggere che durante l’emergenza coronavirus ci sono stati anche gesti di grande umanità. – scrive La Provincia di Biella – con grande ragione.

Come quello di un astigiano, proprietario di un intero stabile che si affaccia su una via importante della città: negozi, garage, box auto e una quindicina di alloggi.

I negozi sono chiusi da due mesi a causa del lockdown e sono tante le famiglie di inquilini che hanno visto ridursi drasticamente stipendi ed entrate.

La situazione a Maggio

Ma il padrone di casa ha regalato a tutti loro un sorriso e un po’ di sollievo quando, nelle buche si sono trovati una sua lettera ufficiale in cui comunicava che, in conseguenza alla crisi dovuta all’emergenza epidemiologica il canone delle locazioni di alloggi, box e negozi, per il mese di maggio 2020 veniva abbuonato e pertanto nulla dovrà essere versato per il mese in corso.