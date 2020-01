Una statuetta della Madonna distrutta, è questo il bilancio della notte del 31 dicembre a Favaro Veneto.

VENEZIA – Secondo quanto riporta il sito “La voce di Venezia” che ha anche pubblicato l’indirizzo di una raccolta fondi, persone rimaste ignote avrebbe distrutto una statuetta del presepe delle chiesa San Leopoldo Mandich.

“Ho lanciato una raccolta fondi per fare riavere al parroco una nuova statuetta anche se non sarà quella di prima. Tutta la comunità di Favaro Veneto è vicina al parroco per il brutto gesto” si legge sul sito.

La campagna, spiega ancora La Voce di Venezia, è raggiungibile al link www.gofundme.com/f/restituiamo-la-madonnina-distrutta