Lutto tra le fila della Polizia Penitenziaria

E’ venuto a mancare Felice Simeone, agente della Penitenziaria in servizio a Velletri. L’uomo aveva appena 50 anni.

“Un esempio di bontà e rettitudine per tutti noi”, “era un grande uomo e un grande collega” scrivono alcuni colleghi sui social network. “Ciao Felice, non posso ancora credere che in poco tempo sei volato via. Riposa in Pace, proteggi la tua Famiglia e tutti Noi”

Le esequie avranno luogo in mattinata alle ore 10 a Falciano del Massico provincia di Caserta.

Nella giornata di ieri un altro lutto aveva segnato le fila delle Forze dell’Ordine, questa volta a Viareggio, nell’Arma dei Carabinieri che piange la scomparsa di Gerardo Coturri. I funerali saranno nella giornata di oggi alle ore 17 presso chiesa di Pian del Quercione, frazione di Massarosa in provincia di Lucca. / LEGGI ANCHE: Carabiniere perde la vita quindici giorni dopo la sorella. L’addio a Gerardo Coturri

La redazione di sostenitori.info si stringe nel dolore attorno alle famiglie colpite dal lutto