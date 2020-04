Fermato dagli agenti: “cerco una pasticceria per comprare una colomba”

“Cerco una pasticceria per comprare una colomba”. Violano decreti coronavirus, denunciati dalla polizia.

Genova – La polizia di Stato ha elevato sanzioni per il mancato rispetto delle norme anticontagio. Alcune delle persone fermate hanno addotto scuse, che non sono bastate a convincere gli agenti. Qualche esempio.

Alle ore 9.40 in via De Gasperi gli agenti del commissariato Centro hanno sanzionato una 49enne genovese che per giustificare lo spostamento dal luogo di residenza ha pensato a una scusa “pasquale”: cercava una pasticceria per comprare una colomba artigianale.

Alle ore 15.30 in via Digione alcuni cittadini hanno segnalato ai poliziotti del commissariato Prè due giovani intente a prendere il sole sulla scalinata che collega via Digione a via Bologna. Le ragazze, entrambe genovesi e 19enni, hanno prima dichiarato di essere amiche e di essersi concesse un po’ di tempo per stare insieme, poi hanno scritto sull’autocertificazione che una delle due aveva avuto un malore e l’altra, pur non conoscendola, l’aveva soccorsa.

La sanzione amministrativa è scattata comunque, visto che le ragazze non si erano nemmeno premurate di nascondere i due teli da mare stesi sulle scale (GenovaToday)