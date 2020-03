Un uomo di 49 anni è stato denunciato per aver tossito in faccia a un agente di polizia durante un controllo effettuato per verificare l’osservanza dei decreti emanati per l’emergenza Covid-19.

Il 49enne, residente a Calcinaia, avrebbe tossito volutamente in faccia ad uno dei poliziotti. Accompagnato in Commissariato, è stato denunciato per il reato di attentato alla salute pubblica, oltraggio a pubblico ufficiale e inosservanza di un provvedimento dell’autorità.