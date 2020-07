Il piccolo si trovava con la madre in un struttura ricettiva a Bosco Mesola

Un bambino di quattro anni, spiega il quotidiano Repubblica.it, è morto annegato nel pomeriggio di domenica nella piscina di un agriturismo a Bosco Mesola, in provincia di Ferrara.

Si trovava nella struttura insieme alla madre, quando è finito in acqua e le cause di quanto successo sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

E’ intervenuto il 118 con l’elisoccorso e gli operatori hanno tentato di rianimarlo, senza riuscirci.